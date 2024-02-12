Öğretmene okulda bıçaklı saldırı

Batman'da Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi'nde görev yapan öğretmen Aydın K., nöbeti sırasında okuldaki katları gezerken kantinde öğrenci olmayan Abdullah B.'yi fark etti.



Aydın K. ile okuldan çıkmasını istediği Abdullah B. arasında tartışma yaşandı.



Bunun üzerine Abdullah B., öğretmeni bıçakla kolundan yaraladı.



İhbar üzerine, okula polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.



Yaralanan öğretmen Aydın K., kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.



Polis ekiplerince gözaltına alınan Abdullah B.'nin, emniyetteki işlemleri sürüyor. NTV’yi sosyal medyadan takip edin