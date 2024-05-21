Öğretmenlerin ek ders ücretlerinin eksik yatırıldığı iddialarına soruşturma

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde öğretmenlerin ek ders ücretleri üzerinden yolsuzluk yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. Başsavcılık tarafından mali polisler de görevlendirildi.

Öğretmenlerin ek ders ücretlerinin eksik yatırıldığı iddialarına soruşturma

Gölcük'te bazı öğretmenler, bordrolarında belirtilen ek ders tutarının, hesaplarına yatırılandan daha yüksek olduğunu fark etti.

Usulsüzlük olabileceği şüphesi üzerine 10 kişi, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Başvurular üzerine Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca İl Emniyet Müdürlüğü mali polislerinin de görevlendirildiği öğrenildi.

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