Öğretmenlerin otomobili TIR'a çarptı: 2 ölü

Şanlıurfa'da öğretmenlerin olduğu otomobil bir TIR'a arkadan çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Anadolu Ajansı 08.03.2020 - 14:54

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Şanlıurfa'da içerisinde öğretmenlerin olduğu otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Seda Güvenç (23) idaresindeki 70 FP 384 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 80. kilometresinde, İbrahim A. yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı.

Kazada otomobilde bulunan Hatice Şimşek (26) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Güvenç ile yanında bulunan Beyza Özayman (26) ve Zümrüt Arslan yaralandı.

Sağlık ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Arslan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada hayatını kaybedenlerin ve yaralananların öğretmen olduğu öğrenildi.

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