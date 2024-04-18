Oğuz Murat Aci'nin öldüğü kazanın tek tutuklusu tahliye edildi

Eyüpsultan’da 1 Mart 2024'de saat 23.50 sıralarında 17 yaşındaki T.C.'nin kullandığı otomobil, yol kenarında arıza yapan ATV'yi tamir etmeye çalışanlara çarpmış ve kazada Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

4 kişinin de yaralandığı kazanın ardından 17 yaşındaki T.C. annesi yazar Eylem Tok tarafından önce Mısır'a ardından da ABD'ye kaçmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada, 2 Mart 2024 tarihinde saat 03.50 sıralarında İstanbul Havalimanından önce Mısır'a çıkış yaptıkları tespit edilen anne Eylem Tok hakkında “Suçluyu kayırma" suçundan ve oğlu T.C hakkında ise, "Bir kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan aynı gün 2 Mart 2024 tarihinde yakalama kararı çıkarmıştı.

Savcılık ayrıca kırmızı bülten çıkarılması talebi hazırlayarak Adalet Bakanlığına göndermişti. Bu süreçte Eylem Tok'un oğlunu Mısır'dan ABD'ye kaçırdığı ortaya çıkmıştı.



Soruşturma kapsamında Eylem Tok ve oğlu T.C'yi havalimanına götüren Ayşe Ceren Saltoğlu, 12 Mart'ta tutuklanmıştı. Baba Bülent Cihantimur hakkında ise önce yurt dışına çıkış yasağı konulup 15 Mart'ta "Suçluyu kayırma" suçundan ifadesi alınıp en yakın polis merkezine imza atması şartıyla serbest bırakılmıştı.

İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından soruşturmanın tek tutuklu sanığı Ayşe Ceren Saltoğlu'nun dün tahliye edildiği ortaya çıktı.