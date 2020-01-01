Oktay'dan Libya açıklaması: Oyunları bozmak üzere oradayız

Libya tezkeresi Meclis'e geliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bir programa katılarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Oktay'ın açıklamalarından satır başları; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin verdiği dinamizmle, ekonomik saldırıların tamamen üstesinden gelinmiştir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Kendisine karşı çok farklı bir planı yırtarak çıkan bir Türkiye var orada" ifadelerini kullandı.

Fuat Oktay, ekonomide 2019'da dengelenmenin ve disiplinin sağlandığını, 2020'de yeni bir şahlanış dönemine geçileceğini bildirdi.



LİBYA TEZKERESİ

Libya'da, Kıbrıs'ta ne işiniz var diye soranlara sesleniyorum. Bize karşı oynanan oyunları yıkmak, bu oyunları bozmak üzere oradayız.



Türkiye'siz herhangi bir planın bölgede başarılı olma şansı asla ve asla yoktur. Kim olursa olsun.

Libya'yla olan anlaşma ile bizi karaya hapsetme oyununu bozduk.