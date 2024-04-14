Okul bahçesinde pusu: 1 ölü, 1 yaralı

Kahramanmaraş’ta bir kişi husumetlilerine pusu kurup ateş açtı.



Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Onikişubat ilçesine bağlı Serintepe Mahallesi’ndeki Ali Sezai Efendi İlköğretim Okulu bahçesinde meydana geldi.



İddiaya göre, aralarında husumet bulunan arkadaşlarını okul bahçesine çağıran Cengiz K., Mehmet Y. ve Özkan Özal’a okul bahçesinde pusu kurdu.



Cengiz K., Mehmet Y. ve Özkan Özal’ın okul bahçesine geldiği anda silahla ateş açtı ve daha sonra olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan mahalle halkı durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özkan Özal’ın yaşamını yitirdiği, Mehmet Y.’nin ise yaralandığını tespit etti.



Yaralı adam hastaneye sevk edilirken, Özal’ın cansız bedeni ise morga kaldırıldı.



Polis kaçan saldırganı gözaltına alırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.