Okul bahçesine geyik girdi

Manisa'daki Spil Dağı'na geçen mart ayında doğaya salınan 14 kızıl geyikten biri Turgutlu ilçesindeki  bir okulun bahçesinde görüldü.

Okul bahçesine geyik girdi

'da bir okul bahçesinde görülen geyik görenleri şaşırttı.

Geçtiğimiz mart ayında Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından, tür çeşitliliğinin artması için Spil Dağı Milli Parkı'na 14 kızıl geyik bırakıldı.

Geyiklerden bir tanesi,  yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki Turgutlu ilçesinde görüldü.

Okul bahçesine geyik girdi - 1

Turgutlu ilçesi Ergenekon Mahallesinde bulunan Turgutlu Anadolu Lisesinin bahçesine giren kızıl geyik öğrenciler ve öğretmenlerin ilgisini çekti.

Olayın ardından okul yönetimi durumu İl Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından koruma altında olduğu değerlendirilen kızıl geyik için arama çalışmaları başlatıldı.

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