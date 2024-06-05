Okul müdürüne sokak ortasında dayak: "Hocam beni tanıdınız mı?" deyip saldırdı

Adana'da Kozan Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Müdürü Levent Tetik, Kozan ilçesi Şehit Hüseyin Soydan Caddesi'nde yürürken saldırıya uğradı.

Tetik'in yanına yaklaşan bir kişi "Hocam beni tanıdınız mı?" diye sordu, ardından da Tetik'e saldırdı.

Saldırgan, okul müdürünü dövdükten sonra olay yerinden kaçtı.

Hastaneye kaldırılan Levent Tetik tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polis ekipleri saldırganın yakalanması için çalışmaları sürdürüyor.