Okul servisi kaza yaptı: 9 öğrenci yaralı

Manisa'nın Selendi ilçesinde okul servisi ile kapalı kasa kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 öğrenci hafif şekilde yaralanırken Selendi Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş, öğrencileri hastanede ziyaret etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Okul servisi kaza yaptı: 9 öğrenci yaralı

Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı Omurlar Mahallesi'nde Çortak Ömer Nimet Kahraman İlköğretim Okulu'nda eğitimlerini yapan ortaokul öğrencilerini taşıyan H.E’nin kullandığı servis aracı ile karşı yönden gelen A.B idaresindeki kapalı kasa kamyonet çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan 9 öğrenciden 8'i Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Burada yapılan tedavilerinin ardından öğrenciler taburcu edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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