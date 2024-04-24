Okul servisinden indi, bir daha haber alınamadı: 14 yaşındaki Neşe 1,5 aydır kayıp

Denizli’de yurtta kalan 14 yaşındaki Neşe Nur Kaçamaz’dan 1,5 aydır haber alınamıyor.



Edinilen bilgiye göre, Neşe Nur, geçen mart ayının ortalarında okula gitmek için bindiği servisten okul önünde indi.



Ancak okula girmeyerek okuldan kaçan Neşe Nur, yurda da bir daha geri dönmedi.



Yurt yetkilileri durumu polise ve annesine bildirdi.



İhbar üzerine polis genç kız için arama çalışması başlattı.



Anne Zübeyde Kaçmaz, günlerdir kızlarını aramalarına rağmen bir sonuç alamadıklarını, Çınar bölgesinde görüldüğü yönünde bilgi aldıklarını ama bir sonuç alamadıklarını belirtti.



Anne, kızını görenlerin polise haber vermesini istedi.

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