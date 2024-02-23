Okulda düştüğü iddia edilen Mira beyin kanaması geçirdi: Bakanlık soruşturma başlattı

Mira Şahin'in anneannesi Miyase Karakaş (51), "Dün okuldan aradılar, 'Çocuğunuz düştü, buraya gelin alın' dediler. Gittiğimizde çocuğu öğretmenler masasının üzerine yatırmışlardı. Çocuk kusmuş, altına kaçırmış, bilinci kayıp. Öğretmenler başında, 'Ambulansı çağıralım mı?' diyorlar. Olayın üzerinden 3 saat geçmiş daha ambulans çağırmamışlar. Biz çağırdık ambulansı. Ne olduğu belli değil. Çocuğumuzu darp mı ettiler, bir yerden mi düştü; bize açıklama yapmadılar. Sonra aldık hemen hastaneye getirdik. 5 dakika daha geç kalsaydık; çocuk ölecekmiş, doktorların dediği bu şekilde. Öğretmenlerin dediği, başını tahtaya vurmuş. Tahtaya vurmakla olacak bir şey değil. Bu resmen bir cinayet. Kafasını duvara mı vurdular, öğretmen mi darp mı etti; bilmiyoruz. İdarecilerle görüştük, onların da bir bilgisi yok, hiçbir açıklama yapılmadı" dedi.



Mira'nın sınıf arkadaşlarından pedagog eşliğinde ifade alınacağını söyleyen Karakaş, "Başhekim, torunumun 3 ay yoğun bakımda kalacağını söylüyor. Her şekilde hakkımızı savunacağız. Bu işin peşini bırakmayacağız" diye konuştu.





SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Olayla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hem adli hem de idari soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, okuldaki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Mira Şahin'in sınıf öğretmeni B.Ö. olayla ilgili ifade verirken, öğrencilere de pedagog eşliğinde olayın sorulacağı öğrenildi.



Okul yönetimi ve sınıf öğretmeni B.Ö., konunun polis tarafından soruşturulduğunu belirterek, ailenin iddialarıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayacaklarını söyledi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA



​Ankara Valiliği, okulda düştüğü öne sürülen ve beyin kanaması geçiren Mira Şahin ile ilgili açıklama yaptı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtilirken, "Keçiören ilçesi Halit Fahri Ozansoy İlkokulu öğrencisi Mira Şahin 22 Şubat Perşembe günü teneffüs saatinde sınıf içerisinde başını sıraya çarpması sonucu yaralanmış ve okul idarecileri tarafından ilk müdahale sonrasında Etlik Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavisine başlanmıştır. Olayla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılarak birlikte sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.

