Okullar ne zaman kapanacak, karneler ne zaman alınacak? (2023 MEB tatil takvimi)

Okulların ne zaman kapanacağı, mayıs ayına girilmesiyle birlikte yüz binlerce öğrenci tarafından sorgulanmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim öğretim takvimi sonrasında, okulların kapanacağı tarih belli oldu. Peki, okullar ne zaman kapanacak, karneler ne zaman alınacak?

Okullar ne zaman kapanacak, karneler ne zaman alınacak? (2023 MEB tatil takvimi)

Okulların kapanacağı tarih, aylarının yaklaşmasıyla birlikte binlerce öğrenci tarafından sorgulanmaya başladı. Havaların iyice ısınmasının ardından öğrenciler şimdiden yaz tatili planlarını yapmaya başladı. tarafından yayımlanan 2023 yılı iş takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu. İşte ayrıntılar.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim sonrasında, sömestr tatili, ara tarihleri ve yaz tatilinin başlangıç tarihi açıklandı.

Buna göre; 12 Eylül 2022'de açılan okullar, 16 Haziran 2023'te kapanacak ve öğrenciler karnelerini alacak. Böylelikle yaz tatili başlayacak.

Okullar ne zaman kapanacak, karneler ne zaman alınacak? (2023 MEB tatil takvimi) - 1

2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

2023-2024 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacaktır.

10 İLDE TELAFİ EĞİTİMİ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen 10 ildeki öğrencilere yönelik 1 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde telafi programı uygulanacağını bildirdi.

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