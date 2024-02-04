Okullarda 2. dönem ders zili yarın çalıyor

Türkiye'de okullarda yarıyıl tatili yarın sona eriyor. 20 milyondan fazla öğrenci, 2 haftalık yarıyıl tatilinin ardından okulun yolunu tutacak.



İkinci dönem, ortaokul ve lise son sınıf öğrencileri için sınav heyecanıyla geçecek.

1 Şubat'ta başlayan YKS başvuruları 26 Şubat'a kadar devam edecek.



ARA TATİL 5 NİSAN'DA



İki aylık temponun ardından, ikinci dönem ara tatiline ise 5 Nisan Cuma günü çıkılacak. 15 Nisan'da öğrenciler ikinci döneme kaldığı yerden devam edecek.



İkinci dönemin sonunda 8'inci ve 12'nci sınıflar sınav heyecanı yaşayacak. Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav, 2 Haziran Pazar günü yapılacak.



Yükseköğretim Kurumları Sınavı ise 8 ve 9 Haziran'da gerçekleştirilecek.



