Okuma yazma bilmeyen zanlı parmak basarak dolandırdı

İstanbul'da otomobilini satmak isteyenleri dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2'si kadın 23 şüpheli gözaltına alındı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü ve Terör Suçları Soruşturma Bürosunca "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya kurulan örgüte üye olmak", "Nitelikli dolandırıcılık" suçlarından açılan soruşturmada bir şebekeye operasyon yapıldı.



Asayiş Şube müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından İstanbul'da 12, İzmir'de 11, Muş'ta 2, Manisa'da 2 ve Sakarya'da 1 olmak üzere toplam 28 adrese yapılan baskınlarda, ikisi kadın 23 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca ile bir av tüfeği ele geçirildi.



"PARA BİRAZDAN HESABA GEÇER"

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin otomobillerini satmak için ilan veren kişilerle müşteri gibi irtibat kurdukları öğrenildi. Kurbanlarını "Biz esnafız, marketlerimiz var." gibi yalanlarla kandıran şüphelilerin satış için notere gidildiğinde "Para birazdan hesaba geçer, işlem yoğunluğundan para hesabınıza gelmemiştir, sen imzayı at para kolay." gibi sözlerle ikna ettikleri öğrenildi.

SİLAHLA TEHDİT

Mağdurların onlara inanarak satış için imza atmasının ardından şüphelilerin otomobillerle ortadan kayboldukları belirlendi. Şüphelilerin bazı olaylarda tereddüt eden kurbanlarına silah gösterdikleri de tespit edildi.



PARMAK BASARAK ÜSTÜNE ALMIŞ



Okuma yazma bilmeyen bir kadın şebeke üyesinin noterde evraklara parmak basarak otomobilin satışını üzerine aldığı ortaya çıktı.

Operasyonlar sonucu benzer şekilde satışları yapılan 2 otomobil yediemin otoparkına çekilirken, 10 otomobile de satılamaz kaydı konuldu. Poliste işlemleri tamamlanan 23 şüpheli adliyeye sevk edildi.