Öldürdüğü ağabeyiyle yan yana defnedildi

Ankara’da Mehmet Kürşat Aksu ile onu öldürüp intihar eden kardeş Ahmet Yusuf Aksu, son yolculuklarına uğurlandı.



Olay, dün Çankaya ilçesinde meydana geldi. Ahmet Yusuf Aksu ile ağabeyi Mehmet Kürşat Aksu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.



Ahmet Yusuf Aksu, tabanca ile ağabeyine 7 el ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan ağabeyinin ardından evin banyosuna giden Ahmet Yusuf Aksu, aynı silahla kendini vurdu.



Alışverişten dönünce 2 oğlunu kanlar içinde gören Selvi Aksu, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde 2 kardeşin yaşamını yitirdiği belirlendi.



Kardeşlerin cenazeleri, yapılan otopsi işlemlerinin ardından aileye teslim edildi. Aksu kardeşler için bugün Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze namazı kılındı.



Cenazeye 2 kardeşin yakınları ve arkadaşları katıldı. Cenazeler, ikindi vakti kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda yan yana toprağa verildi.