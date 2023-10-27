Cumhuriyet'in İlanının 100. Yıl Dönümü

Öldürdüğü ağabeyiyle yan yana defnedildi

Ankara’nın Çankaya ilçesinde Mehmet Kürşat Aksu ile onu vurup öldürdükten sonra intihar eden kardeşi Ahmet Yusuf Aksu’nun cenazeleri, yan yana toprağa verildi.

Öldürdüğü ağabeyiyle yan yana defnedildi

’da Mehmet Kürşat Aksu ile onu öldürüp eden kardeş Ahmet Yusuf Aksu, son yolculuklarına uğurlandı.

Olay, dün Çankaya ilçesinde meydana geldi. Ahmet Yusuf Aksu ile ağabeyi Mehmet Kürşat Aksu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Ahmet Yusuf Aksu, tabanca ile ağabeyine 7 el ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan ağabeyinin ardından evin banyosuna giden Ahmet Yusuf Aksu, aynı silahla kendini vurdu.

Öldürdüğü ağabeyiyle yan yana defnedildi - 1

Alışverişten dönünce 2 oğlunu kanlar içinde gören Selvi Aksu, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde 2 kardeşin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kardeşlerin cenazeleri, yapılan otopsi işlemlerinin ardından aileye teslim edildi. Aksu kardeşler için bugün Ahmet Efendi Camisi'nde namazı kılındı.

Cenazeye 2 kardeşin yakınları ve arkadaşları katıldı. Cenazeler, ikindi vakti kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda yan yana toprağa verildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...