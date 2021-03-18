Öldürülen Gizem'den 'Bir cana kıyıyorsunuz' paylaşımı

Burdur'da dün öğle saatlerinde parkta çıkan tartışmada, Eren Yıldız isimli şahıs, eski sevgilisi olduğu öne sürülen Gizem Canbulut'un boğazını keserek öldürdü.

CİNAYETİ KATİL İHBAR ETTİ

Bucak'ta dün saat 13.30 sıralarında Yunus Emre Parkı'nda meydana gelen olayda, Gizem Canbulut ile Eren Yıldız arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Eren Yıldız, yanındaki bıçakla Gizem Canbulut'u boğazından bıçakladı. Genç kız kanlar içinde yere yığılırken, Eren Yıldız ise kaçarak evine gitti. Buradan polisi arayıp, olayı ihbar eden Eren Yıldız, daha sonra evine gelen polise teslim oldu.

TUTUKLULUĞUNA KARAR VERİLDİ

İhbar sonrası parka giden ekipler, Gizem Canbulut'un cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gizem Canbulut'un cenazesi, otopsi için Antalya'daki Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

Polisin gözaltına aldığı Eren Yıldız ise dün gece geç saatlere kadar süren ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

"BİR CANA KIYIYORSUNUZ VE BUNA ERKEKLİK DİYORSUNUZ"



Öldürülen Gizem Canbulut'un, sosyal medyada kadın cinayetlerine tepki gösteren paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıktı.

Geçen yıl Pınar Gültekin'in ölümü ardından Gizem Canbulut'un, twitter hesabından yaptığı "Türkiye'de kadın olmak zor ama kadın ölmek kolay", "Elde edene kadar peşinde koşuyorsunuz, elde edince gözünüzün önünde olsa görmüyorsunuz. Sen terk edince arkasından ağza alınmayacak hakaretler ediyorsunuz, o bırakınca öldürüyorsunuz, yakıyorsunuz. Bir cana kıyıyorsunuz ve buna erkeklik diyorsunuz" yazılı paylaşımla cinayete tepki gösterdiği görüldü.

Gizem Canbulut'un cenazesi, bugün Burdur'un Bucak ilçesi Susuz köyünde toprağa verildi.