“Öldürüp, gömüyorum” dedi, beraat ettiği davadan müebbet hapse çarptırıldı

ÇUVALLARLA ARACINA BİNERKEN GÖRÜLDÜ



Kamera görüntülerinde Murat Önver’in elinde çuvallarla aracına bindiği ve ağabeyinin bağ evinin bulunduğu bölgeye doğru gittiği belirlendi.



Ayrıca Önver’in, İrem Gül’e tehdit ve şantaj mesajları gönderdiği; evindeki incelemede de halıda ve kapı ağzında Gül’e ait kan ile kızın kullandığı ev ayakkabısında doku örnekleri bulundu. Sanık Önver’in olay tarihinden hemen sonra aracını yıkattığı ve aracının koltuk kılıflarını değiştirdiği belirlendi.



Çelişkili ifadelerinin ardından aralarında polise mukavemet, uyuşturucu ve yaralama suçlarının da olduğu çok sayıda sabıkası bulunan Önver, gözaltına alınıp tutuklandı.



Hakkında Tavşanlı Ağır Ceza Mahkemesi’nde kasten öldürme suçlamasıyla dava açılan Önver, 11 ay süren yargılamanın ardından, şüpheden sanık yararlanır ilkesiyle beraat kararı verilip tahliye edildi.



Dava dosyası, Gül ailesinin avukatı Leyla Şahan’ın itirazıyla Bursa Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderildi.



“ÖLDÜRÜYORUM, GÖMÜYORUM… KİMSE BULAMIYOR”



İrem Gül ile ilgili dava dosyası incelemedeyken, Murat Önver, 2022 Eylül’de başka bir suçtan gözaltına alındı.



İşlemleri sürerken Önver, polis memurlarına, “Ben sakinim, çok sakinim, sakin kalmadığım zaman adam öldürüyorum. Öldürüyorum, gömüyorum kimse bulamıyor. Türkiye’de bulanı görmedim daha.” dedi.



Polis ekipleri tarafından Önver’in bu sözleri tutanak altına alınıp itiraz aşamasındaki dava dosyasına gönderildi.



Beraat kararına itirazı inceleyen Bursa Bölge Adliye Mahkemesi, yargılamanın kısa sürdüğü, yargılama aşamasında İrem Gül’ün görüldüğü iddia edilen yerlerde daha fazla araştırma yapılması ve sanığın, “Öldürüp, gömüyorum.” sözleri nedeniyle beraat kararını bozarak Tavşanlı Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri gönderdi.

SÖZLERİNİ İNKAR ETTİ



Yeniden yapılan yargılamada çelişkili ifadeler veren Murat Önver, cinayet suçlamalarını kabul etmezken, “Öldürüp, gömüyorum.” sözlerini de inkar etti.



Mahkeme tarafından İrem Gül’ün görüldüğü değerlendirmelerinin yapıldığı tüm şehirlerde ayrıntılı inceleme yapıldı.



Ancak 2020’den bu yana İrem Gül’ün herhangi bir kaydına rastlanmadı.



Tavşanlı Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, iyi hal indirimi uygulamadığı sanık Önver'i, cenazesi bulunamayan İrem Gül’ü kasten öldürme suçundan müebbet hapis, şantaj ve tehdit suçlarından ise 1 yıl 7 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı.



Duruşma salonunda tutuklanan Murat Önver, cezaevine koyuldu.