Ölen turistin külleri ortalığı karıştırdı: Olayın görüntüleri ortaya çıktı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir grup İngiliz turistin ölen yakınlarının küllerini denize dökmesi sağlık açısından tartışma yarattı. Düzenlenen törene ait görüntüleri ortaya çıktı.

Ölen turistin külleri ortalığı karıştırdı: Olayın görüntüleri ortaya çıktı


Geçtiğimiz 13 Mayıs'ta ’nın Marmaris ilçesinde bir grup İngiliz turist, ölen yakınlarının küllerini denize döktü.

TÖRENE AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Marmaris'i çok sevdiği için küllerinin denize döküldüğü öğrenilirken, düzenlenen törene ait görüntüler de ortaya çıktı.

"DENİZE DÖKÜLMESİ ZARARLI" TARTIŞMASI

Yaşanan olayın ardından bazı vatandaşlar duruma tepki göstererek küllerin denize dökülmesinin sağlık açısından zararlı olabileceğini savunurken, tepkiler üzerine açıklama yapan uzmanlar ise bin 200 dereceyi bulan sıcaklıkta yanan hiçbir şeyde bakteri bulunmadığını söyledi.

İngiliz turistin küllerinin denize bırakılması için Uzunyalı sahilinde düzenlenen törene ait ortaya çıkan görüntülerde ise denizin kıyısına kadar giren bir grup İngiliz turistin, külleri denize bırakması yer aldı.

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