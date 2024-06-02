Ölümlü kazaya karışan sürücüye adli kontrol

Samsun'da bir kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan 19 yaşındaki sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ölümlü kazaya karışan sürücüye adli kontrol

'un Bafra ilçesinde İbrahim Akça'nın (64) ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan otomobil sürücüsü Görkem K'nin (19) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

İlçede dün, Görkem K, yönetimindeki otomobil, Samsun Sinop kara yolunda İbrahim Akça'nın kullandığı motosikletle çarpışmış kazada yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Polis, kaçan sürücüyü ise kısa sürede yakalamıştı.

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