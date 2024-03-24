Ölümü hatırlatarak oy istemişti: Adaylıktan çekiliyor

"FARKINDALIK OLUŞTURMAK İSTEDİM"



Ömer Akın, “Biraz şaşkın biraz da mutluyum. Tamamen doğaçlama geldi. Bütün afişler benzer. Biraz farkındalık oluşturmak istedim. Güzel bir yansıma oldu. İyi bir enerji ve sinerji oluştu. Mizahi yönden çok konuşuldu. Aktif olarak üç adayız ama ben muhtar olmak istemiyorum. Seçime girmeyeceğim. Tek derdim farkındalık oluşturmaktı. Amacım da toplumsal bir farkındalığa dönüştürmekti” dedi.