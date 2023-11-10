Ömer Çelik: CHP'de ne değişirse değişsin Yassıada zihniyeti değişmiyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. Sözcü Çelik, "CHP’de ne değişirse değişsin Yassıada zihniyeti değişmiyor. CHP’de yeni seçilen genel başkanın ilk işi Cumhurbaşkanımızın meşruiyetine saldırmak olmuş." dedi.

Ömer Çelik: CHP'de ne değişirse değişsin Yassıada zihniyeti değişmiyor
ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Haberi Görüntüle

Son dakika haberi! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından "CHP’de ne değişirse değişsin Yassıada zihniyeti değişmiyor. CHP’de yeni seçilen genel başkanın ilk işi Cumhurbaşkanımızın meşruiyetine saldırmak olmuş." ifadelerini kullanan Çelik, "Cumhurbaşkanımız tam bir demokratik meşruiyetle ve millet iradesiyle görevinin başındadır." dedi.

Çelik, CHP'nin hala demokrasiyle kavga etmeyi sürdürmekte olduğunu dile getirirken "CHP’de koltukta kim oturursa otursun, mutfakta Yassıada zihniyeti var." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...