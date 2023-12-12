Ömer Çelik: BM’ye birkaç yıl sonra katılan olmazsa kimse şaşırmasın

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısının ardından gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.



Çelik, dün akşam Çaykur Rizespor maçının sonunda hakeme saldıran, bir dönem AK Parti’de milletvekilliği de yapan MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’nın ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini açıkladı.



Çelik, Gazze’deki son duruma ilişkin de konuştu. “Basın toplantımız bittiğinde birkaç tane daha masum ve çocuk hayatını kaybetmiş olacak.” diyen Çelik, BM Güvenlik Konseyi’nde ateşkes önerisini veto eden ABD’yi eleştirdi.



Çelik, “İsrail ordusunun masum kadınları, çocukları öldürmesine onay veriyorlar. Burada birçok ülke ‘evet’ dediği halde, bir tek ABD’nin vetosuyla bu gerçekleşiyor. Bu resim, İsrail ordusunun masum Gazzeli çocukları öldürmesine verilen onayın resmidir.” dedi.



AK Parti Sözcüsü, Birleşmiş Milletler’i de eleştirerek, “BM’ye birkaç yıl sonra katılan olmazsa kimse şaşırmasın.” ifadelerini kullandı.



“CUMHUR İTTİFAKI’NDA SORUN YOK”



Çelik açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı.



Yaklaşan yerel seçim üzerine sorulan bir soruyu yanıtlayan Çelik, Cumhur İttifakı’nda bir sorun olmadığını söyledi.



AK Parti ve MHP heyetleri arasındaki görüşmelerde sona gelindiğini belirten Çelik, adayların önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağını söyledi.



Çelik’in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Cumhurbaşkanımızın MKYK’nın başında yaptığı bir konuşma oldu. Yerel yönetimler seçimlerine dönük olarak, yapılacaklara ilişkin talimatlarını verdiler. Seçim İşleri Başkanlığımız, çalışmalarını sürdürüyor. AK Parti her zaman olduğun gibi seçimlere hazırlıklı bir partidir. Kurduğumuz sistemler, vatandaşımızın oyuna sahip çıkmadaki hassasiyetimiz son derece yetkindir. Ali İhsan Yavuz Bey başkanlığındaki arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir Bey, Anadolu’da teşkilatlarımızla bir araya geliyor. Teşkilat Başkanımız, bütün vaktini Anadolu’da geçiriyor.

ANKARAGÜCÜ BAŞKANI, AK PARTİ'DEN DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ



Dün üzünücü bir olay oldu. Futbolda şiddet hadisesi bugün de devam ediyor. Faruk Koca’nın eski milletvekilimiz olması sebebiyle bir değerlendirme yapmamız gerekiyordu. Sayın Cumhurbaşkanımız şiddete karşı olduğumuzu güçlü bir şekilde vurguladı. Aynı zamanda da bugün saldırıya uğrayan hakem kardeşimizle görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Bu saldırıyla ilgili olarak bir disiplin suçu oluştuğu kanaati oluşmuştur. Tüzüğümüzün 119’uncu maddesi uyarınca Merkez Disiplin Kurulu’na sevkine, MKYK tarafından oy verilmiştir.

GAZZE'DE SON DURUM

Basın toplantımız bittiğinde birkaç tane daha masum ve çocuk hayatını kaybetmiş olacak. Gazze’deki katliam, bütün dünyanın gözleri önünde gerçekleşiyor. Batı Şeria’da da şiddet olayları devam ediyor. 270’e yakın Filistinli hayatını kaybetti.



İsrail şimdiye kadar 132 sağlık kuruluşunu hedef aldı. 22 hastane ve 46 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı. Şifa Hastanesi müdürü alıkoyuldu. Neredeyse yaklaşık olarak 500 bin Filistinli’nin ölüme terk edilmiş bir ortamda yaşadığı, uluslararası kurumlar tarafından ifade ediliyor.



İsrail yasa dışı faaliyetlerine başka açıdan da devam ediyor. İsrail yönetimi, Doğu Kudüs’te 186 dönümlük bir alanda yaklaşık bin 800 konut inşa etme planını onayladı. Bir yandan katliamlar devam ediyor, bir yandan da Filistinlilerin topraklarına el koyma şeklindeki devlet eliyle hırsızlık devam ediyor.

"BM'YE KATILAN OLMAZSA KİMSE ŞAŞIRMASIN"

İsrail ordusunun masum kadınları, çocukları öldürmesine onay veriyorlar. Burada birçok ülke ‘evet’ dediği halde, bir tek ABD’nin vetosuyla bu gerçekleşiyor. Bu resim, İsrail ordusunun masum Gazzeli çocukları öldürmesine verilen onayın resmidir. BM’ye birkaç yıl sonra katılan olmazsa kimse şaşırmasın.

ABD'YE İSRAİL'E DESTEK ELEŞTİRİSİ

Biden yönetimi acil durum yetkisini kullanarak 14 bin tank mermisinin İsrail’e satışına onay verdi. Bütün bunlar ne adı altında yapılıyor; İsrail’in kendisini savunma hakkı adı altında yapılıyor… Daha vahim bir şey gerçekleşti; gerçekten akıl çağının sonuna gelmişiz gibi bir takım belirtiler… ABD’de bir karar tasarısı kabul edildi. Karar tasarısına göre; anti-siyonizim kavramı; anti-semitizme eşitmiş. Yani siz; siyonizme karşıtlık gösterirseniz, Yahudi düşmanı oluyorsunuz. Bu kadar idraktan yoksun bir karar olabilir mi?

YUNANİSTAN’LA YENİ DÖNEM



Dünyanın krizlerin içinden geçtiği dönemde dış politikamız, azami suretle barıştan yana olan, sorun dosyalarını kapatan bir iradeyle yönetiliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın, son olarak Atina’da ortaya koyduğu irade ve yaptığı açıklamalar önemlidir. Yunanistan’la komşuyuz, aramızdaki sorunları kendimiz çözebilecek diplomatik kapasiteye sahibiz. Bu coğrafyaya dışarıdan birileri müdahale ettiği zaman kimsenin yararına olmadığı açıktır.

AVRUPA KOMİSYONU’NUN TÜRKİYE RAPORU



Burada karışıklı ortak çıkardan, karşılıklı kazanmaktan bahsediliyor. Gümrük Birliği ve vize serbestisi çok önemlidir. Ama işin en tepesinde Türkiye’nin AB’ye tam üyelik perspektifi vardır. Doğru olan şudur; fasılları açarsınız, tek tek fasılların içindekileri tartışırız. Ama yok olmuyorsa faslı kapatmazsınız. Şimdi hiç fasıl açmamak gibi bir perspektif, bu meseleleri konuşmayalım demektir.

"CUMHUR İTTİFAKI'NDA SORUN YOK"

Cumhur İttifakı’nda bir sorun söz konusu değil. AK Parti heyeti ile MHP heyeti arasında birçok görüşme yapıldı. Gayet anlayış ve ortak hedefe yönelik görüşmeler yapıldı. Heyetler arasındaki görüşmeler devam ediyor. Son aşamaya gelindi. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bahçeli arasında hiçbir problem yok. Sayın Cumhurbaşkanımız, bu ayın 3’üncü haftasından itibaren açıklamalar yapmaya başlarız’ dedi. Sayın Erbakan’ın ziyaretiyle ilgil gündem yerel seçim.

SOKAK HAYVANLARI TARTIŞMASI



En son da bu kardeşimizin bu şekilde saldırıya uğraması üzüntü verici. Bunların daha fazla olmasına göz yumulması söz konusu olmayacak. Gerekli tedbirler alınacak. Tüm bunlar yapılırken, gayet insanı, hayvanların her türlü güvenliğini sağlayan, onların da iyi şartlarda korunduğu ortamların oluşturulduğu çeşitli stratejiler geliştirilmeye çalışılacak. Doğa, hayvanlar bizim rakibimiz değil. Hepimiz aynı kaderin parçalarıyız.

"ORTAYA ÇIKAN TABLO, SİYASİ İFLAS TABLOSUDUR"

Vatandaşın önüne birkaç ay evvel, büyük iddialarla ortaya çıktılar. İktidar olacaklarını söylediler. Bir sürü cumhurbaşkanı yardımcısıyla Türkiye’yi yöneteceklerini söylediler. Bu kadar farklı sesle; bunlar çay bile demleyemezler. Kimisi yorgunluk, kimisi yük diyor. Vatandaşa bu kadar söz verdiniz. Bir hesap vermek gerekmiyor mu? Ortaya çıkan tablo siyasi iflas tablosudur.