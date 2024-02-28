Ömer dizisine avukat Nehir geliyor

Başrollerini Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Barış Falay'ın paylaştığı Star TV dizisi Ömer'e yeni bir isim dahil oluyor. Cem Karcı’nın yönetmenliğini yaptığı OGM Pictures imzalı dizinin ekibine Nehir karakteri katıldı.
Sedef Bayburtluoğlu Gürerk ve Deniz Madanoğlu’nun yazdığı diziye Ayfer Dönmez dahil oluyor.
46. bölümde ekibe dahil olan Dönmez avukat Nehir rolüne hayat verecek. Ömer ile Gamze avukat Nehir’e başvuracak.
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Başrollerini Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Barış Falay'ın paylaştığı Star TV dizisi Ömer'in 45. bölümünde; Ömer'in İzzet'i polis baskınına uğratması, Gamze'nin Ömer'den ayrılması, Tahir için verilen yakalama kararı gibi konular ön plana çıktı. Bölüme dair detaylar için tıklayın...
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