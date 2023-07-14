Ömer Halisdemir kimdir? Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in biyografisi

1974 yılında Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu Kasabasında yedi çocuklu bir aileden gelen Ömer HALİSDEMİR, çocukluğunu Niğde'nin Çukurkuyu Kasabasında geçirmiştir. Okul sonralarında Çukurkuyu'da çobanlık yapan Kahraman Şehit Ömer HALİSDEMİR’in Hatice HALİSDEMİR ile olan evliliğinden Elifnur ve Doğan Ertuğrul adlarında iki çocuğu vardır.



15 Temmuz darbe kalkışmasının önlenmesindeki önemli isimlerden biri olan Kahraman Şehitimiz Ömer HALİSDEMİR, 1999 yılında Piyade Astsubay olarak Türk Silahı Kuvvetlerine katılmış ve Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yurt içinde ve yurt dışında görev yapmıştır.



15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve Türk Milletinin bekasına yönelik yapılan hain kalkışmayı önlemek için canını çekinmeden feda eden Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer HALİSDEMİR, Özel Kuvvetler Komutanlığı'na girmeye çalışan darbeci general Semih Terzi'yi, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai AKSAKALLI' dan aldığı "Vur" emri üzerine alnından vurarak öldürmüştür.





