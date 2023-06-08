Ön teker aksı kopan otomobil öğrenci servisine çarptı: 17 yaralı

Kırıkkale'de Mahmut Kaplan (45) yönetimindeki 71 FH 184 plakalı otomobil, ön teker aksının kopması sonucu, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle Erdal Çetiner'in (55) kullandığı 71 BF 392 plakalı öğrenci servisine çarptı.



Kazada, otomobil sürücüsü ile öğrenci servisinde bulunan Muhsin Şahin (42) ve Seher Çakal (30) ile öğrenciler Zeynep Doğanay (10), Şerife Özkan (9), Nur Sima Korkmaz (8), İkra Kaplan (8), Poyraz Emin Kalay (8), Tarık Kaya (9), Fikret Tunahan Güneş (10), Göktuğ Koç (9), Azad Erdoğan (9), Berranur Zerde (8), İsa Karamızrak (8), Resul Sarıkaya (8), Salih Tat (10) ve Cevher Adnan Ünal (8), yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale'deki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Ayrıca, Sulakyurt Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerinin Kırıkkale gezisinin ardından ilçeye döndükleri öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. NTV’yi sosyal medyadan takip edin