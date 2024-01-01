Önce simit arabasına sonra direğe çarptı

Kaza, Alipaşa Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzeri Armada City mevkiinde meydana geldi. Cumhuriyet Bulvarı’nda yokuş aşağı seyreden A.B. idaresindeki otomobil, Yükselen Caddesi’ne dönüş yaptığı sırada kayarak kontrolden çıkması sonucu önce simit arabasına, sonra da beton elektrik direğine çarptı.



Kaza sonrası olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık biriminin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

