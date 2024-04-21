Ordu Hava Durumu | Ordu İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 21 Nisan 2024

Ordu için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Ordu İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ordu için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ordu hava durumu Bulutlu, sıcaklık 19°. Yarın için Ordu hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 21°. 23 Nisan 2024 Salı Ordu hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 19°. 24 Nisan 2024 Çarşamba Ordu hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 27°. 25 Nisan 2024 Perşembe Ordu hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 30°.
Bugün
19/
14
Yarın
21/
12
Salı
19/
13
Çarşamba
27/
15
Perşembe
30/
22
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