Ordu Hava Durumu | Ordu İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 21 Nisan 2024

Ordu İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ordu için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ordu hava durumu Bulutlu, sıcaklık 19°. Yarın için Ordu hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 21°. 23 Nisan 2024 Salı Ordu hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 19°. 24 Nisan 2024 Çarşamba Ordu hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 27°. 25 Nisan 2024 Perşembe Ordu hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 30°.