Ordu Hava Durumu | Ordu İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 21 Nisan 2024

Ordu için hava durumu bugün nedir? Ordu için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Ordu için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Ordu yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Ordu için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Ordu Hava Durumu | Ordu İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 21 Nisan 2024
Ordu İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Ordu için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Ordu İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ordu için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ordu hava durumu Bulutlu, sıcaklık 19°. Yarın için Ordu hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 21°. 23 Nisan 2024 Salı Ordu hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 19°. 24 Nisan 2024 Çarşamba Ordu hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 27°. 25 Nisan 2024 Perşembe Ordu hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 30°.

Bugün

Bulutlu
Bulutlu

19

/

14

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

21

/

12

Salı

Az Bulutlu
Az Bulutlu

19

/

13

Çarşamba

Az Bulutlu
Az Bulutlu

27

/

15

Perşembe

Az Bulutlu
Az Bulutlu

30

/

22

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