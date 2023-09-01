Ordu'da feci olay: Tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle öldürdü

Ordu'nun Gölköy ilçesinde Osman Duman (50), tartıştığı oğlu Ahmet Duman'ı (23) pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Ordu'da feci olay: Tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle öldürdü

Olay, akşam saatlerinde Gölköy ilçesinde meydana geldi.

Osman Duman ile oğlu Ahmet Duman arasında ailevi nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Osman Duman, kendisine ait pompalı tüfekle oğluna ateş etti.

Ordu'da feci olay: Tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle öldürdü - 1 Ahmet Duman

Ağır yaralanan Ahmet Duman, Gölköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. 3 ay önce evlendiği öğrenilen Ahmet Duman, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası polis ekiplerine teslim olan Osman Duman, gözaltına alındı. Polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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