Ordu'da feci olay: Tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle öldürdü

Olay, akşam saatlerinde Gölköy ilçesinde meydana geldi.

Osman Duman ile oğlu Ahmet Duman arasında ailevi nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Osman Duman, kendisine ait pompalı tüfekle oğluna ateş etti.