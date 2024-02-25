Ordu'da maden firmasının faaliyetleri durduruldu: Süre uzatımına ret

MADEN SAHASI DENETLENDİ



Mahkemenin aldığı karar doğrultusunda Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, 14 Şubat’ta maden sahasında üretim yapılıp yapılmadığına yönelik inceleme yaptı. Heyet, Ordu İdare Mahkemesi’nin kararını gerekçe göstererek, maden sahasındaki faaliyetlerin ikinci bir emre kadar durdurulduğunu firma yetkililerine tebliği etti. Mahal tutanağı tutan Valilik, söz konusu maden sahası için ilgili makamlardan karar gelene kadar üretime yönelik maden işletme faaliyetlerine izin verilmemesi hususunda Fatsa Kaymakamlığı’na da bildirimde bulunuldu.



‘DERNEK OLARAK HUKUKİ YOLLARA BAŞVURDUK’



Fatsa Doğa ve Çevre Derneği Başkanı Zeki Odabaş, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, şirketin ÇED raporunda belirttiği miktarın üzerine çıkması nedeni ile faaliyetlerini durdurmasına yönelik mahkemeye başvurduklarını belirtti.



Uzun yıllar boyunca verdikleri mücadelenin sonucunu aldıklarını söyledi. Odabaş, "Uzun yıllar yaptığımız mücadele neticesinde Fatsa’da faaliyet göstermekte olan Altıntepe Madencilik Anonim Şirketi’nin altın çıkartma faaliyetleri, kendilerinin de ÇED raporunda belirttiği miktarların üzerinde üretim yaptıkları tespit edildiğinden ve bu tespiti de Maden Arama Genel Müdürlüğü de onayladığı için biz dernek olarak hukuki yollara başvurduk. Ordu İdare Mahkemesine burada yeterli üretimin yapıldığını belirtilen miktarların üzerine çıkıldığını belirttik. Bunun için faaliyetin durdurulması ve ruhsatın iptal edilmesi talebinde bulunduk. Ordu İdare Mahkemesi de bu talebimizi yerinde görerek ilgili şirketin ruhsatını ve saha genişletme çalışmasını durdurdu." dedi.



Odabaş, Valiliğin 14 Şubat’ta maden sahasındaki faaliyetlerin ikinci bir emre kadar durdurulduğunu firma yetkililerine tebliğ ettiğini belirtti. Odabaş, kentteki maden sahaları ile ilgili mücadelelerinin süreceğini kaydetti.