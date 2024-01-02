Ordu’da silahlı saldırı hazırlığındaki 3 kişi tutuklandı

Ordu’nun Ünye ilçesinde bir kişiye silahlı saldırı hazırlığı planladığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ordu’da silahlı saldırı hazırlığındaki 3 kişi tutuklandı

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’da hazırlığındaki 4 kişi gözaltına alındı.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede ismi açıklanmayan kişiye silahlı saldırı yapılacağı yönünde ihbar aldı.

Çalışma başlatan ekipler, kimliklerini tespit ettikleri şüpheliler M.Y.I., S.E., E.B. ve A.S.’nin evlerine operasyon düzenledi.

Ordu’da silahlı saldırı hazırlığındaki 3 kişi tutuklandı - 1

Gözaltına alınan şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek ile bu silahlara ait fişek, mermi ve şarjör ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından Ünye Adliyesi’ne sevk edildi.

Nöbetçi hakimliği çıkarılan şüphelilerden M.Y.I, S.E. ve E.B. tutuklanırken, A.S. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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