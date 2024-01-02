Ordu’da silahlı saldırı hazırlığındaki 3 kişi tutuklandı

Gözaltına alınan şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek ile bu silahlara ait fişek, mermi ve şarjör ele geçirildi.



Emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından Ünye Adliyesi’ne sevk edildi.



Nöbetçi hakimliği çıkarılan şüphelilerden M.Y.I, S.E. ve E.B. tutuklanırken, A.S. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.