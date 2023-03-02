Organ nakli için 'sahte evrak' hazırlayan 5 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da sahte belgelerle kendilerini kuzen olarak tanıtan ve para karşılığı böbrek nakli yaptırmaya çalışan 4'ü yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Organ nakli için 'sahte evrak' hazırlayan 5 kişi gözaltına alındı

nakli olması gereken Makedonya uyruklu A.R., Kosova uyruklu D.M. ile birlikte 'daki özel bir hastaneye başvurdu ve böbrek nakli ameliyatı olmak istediğini söyledi.

Hastanenin etik kurulu tarafından reddedilen yabancı uyruklu iki kişi, sahte evrak hazırlayıp kendilerini akraba gibi göstererek tekrar kurula gitti.

Organ nakli için 'sahte evrak' hazırlayan 5 kişi gözaltına alındı - 1

HASTANE YÖNETİMİ ŞÜPHELENDİ

Hastane yönetimi belgelerin sahte olabileceğinden şüphelenince polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Aralarında hastane işlemleri için aracı olan kişilerin de bulunduğu 4'ü yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin sınır dışı edilmeleri için çalışma başlatıldı.

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