Organ nakli için 'sahte evrak' hazırlayan 5 kişi gözaltına alındı

Böbrek nakli olması gereken Makedonya uyruklu A.R., Kosova uyruklu D.M. ile birlikte İstanbul'daki özel bir hastaneye başvurdu ve böbrek nakli ameliyatı olmak istediğini söyledi.

Hastanenin etik kurulu tarafından reddedilen yabancı uyruklu iki kişi, sahte evrak hazırlayıp kendilerini akraba gibi göstererek tekrar kurula gitti.