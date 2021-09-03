Orman Genel Müdürlüğü: Bugün çıkan 8 orman yangınının 7’sini kontrol altına aldık

Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Kahramanlarımız ormanlarımızı kurtarmak için alevlerle savaşmaya devam ediyor. Bugün çıkan 8 orman yangınının 7’sini kontrol altına aldık. Davranışlarını değiştirerek, daha çok dikkat ederek olası bir orman yangınının önüne geçebilirsin” ifadelerine yer verildi.



3 Eylül itibariyle Balıkesir, Muğla; Milas ve Bodrum, Denizli, Adana, Diyarbakır ve Bingöl’de meydana gelen orman yangınlarının kontrol altında olduğunun belirtildiği paylaşımda, Şırnak Merkez’de çıkan orman yangınının devam ettiği aktarıldı.



Kahramanlarımız, ormanlarımızı kurtarmak için alevlerle savaşmaya devam ediyor.



Bugün çıkan 8 orman yangınının 7’sini kontrol altına aldık.



Davranışlarını değiştirerek, daha çok dikkat ederek olası bir orman yangınının önüne geçebilirsin. #YangınıÖnle #SebepOlma pic.twitter.com/gzUcJgV2sw — Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) September 3, 2021