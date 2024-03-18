Orman Haftası ne zaman başlayacak? Orman Haftası'nda neler yapılır? (2024 Orman Haftası tarihi)

2024 Orman Haftası için tarih araştırmaları başladı. Her yıl Türkiye'de çocuklara, ormanların öneminin vurgulanması ve ekonomiye katkılarını anlatmak için Orman Haftası kutlanır. Peki, Orman Haftası bu yıl ne zaman, kaç gün sürecek? İşte ayrıntılar.



ORMAN HAFTASI NE ZAMAN?



Orman Haftası, Türkiye'de okullarda 21-26 Mart tarihleri arasında kutlanan bir haftadır.

1973 yılından bu yana 21 Mart "Dünya Ormancılık Günü", içinde bulunulan haftada da "Orman Haftası" olarak kutlanmaktadır.