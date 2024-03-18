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Orman Haftası ne zaman başlayacak? Orman Haftası'nda neler yapılır? (2024 Orman Haftası tarihi)

Orman Haftası tarihi, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak ediliyor. Her yıl mart ayında kutlanan Orman Haftası yani bir diğer adıyla ağaç bayramında, çocuklara ağaçların ve ormanların önemi aşılanıyor. Peki, 2024 Orman Haftası ne zaman başlayacak? Orman Haftası'nda neler yapılır?

Orman Haftası ne zaman başlayacak? Orman Haftası'nda neler yapılır? (2024 Orman Haftası tarihi)

2024 Haftası için tarih araştırmaları başladı. Her yıl 'de çocuklara, ormanların öneminin vurgulanması ve ekonomiye katkılarını anlatmak için Haftası kutlanır. Peki, Orman Haftası bu yıl ne zaman, kaç gün sürecek? İşte ayrıntılar.

ORMAN HAFTASI NE ZAMAN?

Orman Haftası, Türkiye'de okullarda 21-26 Mart tarihleri arasında kutlanan bir haftadır.

1973 yılından bu yana 21 Mart "Dünya Ormancılık Günü", içinde bulunulan haftada da "Orman Haftası" olarak kutlanmaktadır.

Orman Haftası ne zaman başlayacak? Orman Haftası'nda neler yapılır? (2024 Orman Haftası tarihi) - 1

ORMAN HAFTASI NELER YAPILIR?

Orman haftası ve ağaç bayramı olarak da adlandırılır. Amacı çocuklara ormanların önemini öğretmektir.

Hafta boyunca fidan dikilir ve ağaç ile ormanların doğa ve ekonomiye katkıları anlatılır.

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