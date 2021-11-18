Orman yakan terörist için istenen ceza belli oldu

Adana'da 5 noktada orman yangını çıkaran PKK'lı terörist hakkında müebbet hapis cezası istendi.



Terör örgütü PKK adına faaliyet göstererek orman yangını çıkardığı gerekçesiyle 7 Eylül'de tutuklanan A.İ.E.K. (20) hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık hakkında "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak"tan ağırlaştırılmış müebbet ve "terör örgütü faaliyeti çerçevesinde kasten orman yakma" suçundan da müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.



Belgeler, şüpheli ifade tutanağı, tanık anlatımları ve bilirkişi raporlarına yer verilen iddianamede, sanığın PKK mensuplarıyla irtibatlı olduğu, kentteki orman yangınlarını terör örgütünün talimatıyla çıkardığı anlatıldı.



İddianamede, sanığın orman yangını çıkardıktan sonra kovalamaca sonucu yakalandığı 4 Eylül'de, polisten kaçarken kullandığı motosiklette şişe içerisinde 1,5 litre benzin, üst aramasında da kibrit kutusu, 1160 lira, 620 Euro, 10 dolar ve 7 bin Irak dinarı ve Erbil'e yolcu bileti bulunduğu vurgulandı.



Kentin farklı yerlerinde 24, 29 ve 30 Ağustos ile 3 ve 4 Eylül'de 5 farklı orman yangını çıkmıştı. Yangınların terör örgütü bağlantılı A.İ.E.K tarafından kasıtlı bir şekilde çıkarıldığı belirlenmişti.

