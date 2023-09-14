Örsan Öymen kimdir? Prof. Dr. Örsan Öymen'in biyografisi

Prof. Dr. Örsan Öymen yarın (15 Eylül) CHP genel merezinde bir basın açıklaması yapacağını açıkladı. Gündemdeki haberler nedeniyle Prof. Dr. Örsan Öymen'in hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. CHP Peki, Örsan Öymen kimdir? İşte Prof. Dr. Örsan Öymen'in biyografisi...

Örsan Öymen kimdir? Prof. Dr. Örsan Öymen'in biyografisi

Örsan Öymen 20 Ağustos 1965 tarihinde dünyaya geldi. Profesör Dr. Örsan Öymen, Feyziye Mektepler Vakfı Işık Üniversitesi'nde öğretim üyesidir. Işık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyeliği yapmaktadır. Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Felsefe bölümünde, Yüksel Lisansını New York Üniversitesi'nde Felsefe ve Doktorasını da Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Felsefe alanında yapmıştır.

üyesi ve CHP eski Parti Meclisi Üyesi olan Örsan Öymen, Hıfzırrahman Raşit Öymen'in oğlu, gazeteci ve CHP Eski Genel Başkanı Altan Öymen'in kardeşi, diplomat Onur Öymen'in amcasının oğlu gazeteci Mustafa Örsan Öymen’in oğludur.

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