Ortaokul bahçesine yapılan anaokuluna velilerden tepki

Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde bulunan Atatürk Ortaokulu bahçesine 700 metrekare alana yapılacak 300 öğrenci kapasiteli anaokulu için ilk kepçe vuruldu. İş makineleri ve hafriyat kamyonları okulun bahçesine girerek çalışmalara başladı. İlçede anaokulu yapılacak alanın bulunmadığı gerekçesiyle ortaokul bahçesine yapılan çalışmaya veliler tepki gösterdi.



Öğrenci velisi Cüneyt Afşin, “Çocuklarımızın oyun alanları ellerinden alınıyor. Bu inşaat devam ederken çocuklarımız bu gürültüde nasıl ders çalışacak. İnşaat alanı risk oluşturuyor. Çocuklarımızın başına her an bir şey gelebilir. Çocuklarımızın başına her hangi bir şey geldiğinde yetkililer bunun hesabını bize verebilecek mi? Çocuklarımız burada voleybol oynuyorlar. Maçlara hazırlanıyorlar. Deniliyor ki 'anaokulu normal okuldan daha büyük olacak.' Çocuklara hiç oyun alanı kalmayacak. Gürültüden ve inşaat pisliğinden emin olun herkes şikâyetçidir. Bütün öğretmenler de bu durumdan muzdariptir. Onlar seslerini bizim gibi duyuramazlar. Onlara da hak veriyoruz. Büyüklerimizden vatandaş olarak bizi duymalarını istiyoruz. Çocuklarımızın oyun alanları ellerinden alınmasın. İhtiyaç olabilir saygı duyuyoruz ama yer olarak uygun bir yer değildir” dedi.



“Oyun alanı ve açık alan kalmıyor”



Öğrenci velisi Ömer Erişkin, “6. ve 8. sınıfta iki tane öğrencim var. Bir tanesi LGS öğrencisidir. Ortaokulumuza anaokulu yapılmak istenmektedir ve şu anda inşaatı başlamıştır. Biz buraya çocuklarımızın hakkını savunmak için geldik. Diğer yöneticileri hepsini Allah’a havale ediyoruz. Bizim burada devlete veya herhangi bir yöneticiye itirazımız yok. Burada çocuklarımız okulda okurken buranın inşaat alanı yapılması, çalışılması, gürültü yapılması doğru değil. Biz bunu istemiyoruz. Burada inşaat varken bir çocuğun eğitim alabilmesi doğru mudur? Oyun alanı ve açık alan kalmıyor. Zaten apartmanlarda yaşıyorlar, dışarı çıkamıyorlar. Okuldayken dışarı çıkacaklardı artık o da olamayacak” diye konuştu.



İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise bölgede anaokulu ihtiyacı olduğunu fakat okul yapılacak alan bulunmadığı için okul bahçelerinin tercih edildiği, LGS'ye hazırlanan öğrencilerin okul idareleri tarafından inşaattan daha uzak arka sınıflara taşınacağı bilgisini verdi. Yetkililer gerekli tedbirlerin alınacağını, iş makinelerinin hafta sonları biraz daha ağırlıklı çalışacağını ve anaokulu inşaatının bir sonraki eğitim dönemine kalmadan biteceğini ifade etti.