Orucu bozan/bozmayan durumlar nelerdir? Diyanet orucu bozan durumları açıkladı

Orucu bozan durumlar, Ramazan ayı nedeniyle merak edilmeye başladı. Oruç tutarken unutarak yemek içmek, diş fırçalamak ve sakız çiğnemek gibi yapılan şeylerin, oruca etkisi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İşte ayrıntılar.



ORUCU BOZAN DURUMLAR NELERDİR?



Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar.



Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387).



Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.



UNUTARAK YEMEK İÇMEK ORUCU BOZAR MI?



Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir.” (Buhârî, Savm, 26) buyurmuştur.



Unutarak yiyip içen kimse, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkamalı ve orucuna devam etmelidir. Oruçlu olduğu hatırlandıktan sonra mideye bir şey inerse, oruç bozulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 253-254).



Oruçlu olduğunu unutarak yiyip içen kişi, yaşlı, hasta, zayıf ve oruç tutmaya güç yetiremeyecek durumdaysa onu gören kişi oruçlu olduğunu hatırlatmamalı, aksi durumda hatırlatmalıdır (Şürünbülâlî, Merâkı’l-felâh, 238).