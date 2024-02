Oscar Ödülleri'nde adaylar canlı performans sergileyecek

Bu yıl 96’ncısı düzenlenecek olan Oscar Ödülleri'nin adayları belli oldu. Los Angeles'ta düzenlenecek törenin sunuculuğunu yine ünlü talk şov sunucusu Jimmy Kimmel üstlenecek. Ödüller, Dolby Theatre'da gerçekleşen görkemli törenle 10 Mart 2024'te sahiplerini bulacak.



En iyi Orijinal Şarkı kategorisinde tüm şarkıların, Oscar gecesinde canlı bir şekilde seslendirileceği açıklandı.

Jon Batiste, Becky G, Billie Eilish ile Finneas O’Connell, Scott George, the Osage Singers ve Ryan Gosling ile Mark Ronson, aday gösterildikleri şarkıları sahnede seslendirecek.



İşte En iyi Orijinal Şarkı adayları:



“The Fire Inside” - Flamin’ Hot



“I’m Just Ken” - Barbie



“It Never Went Away” - American Symphony



“Wahzhazhe (A Song for My People” - “Killers of the Flower Moon



"What Was I Made For?" – Barbie