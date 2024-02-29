Oscar Ödülleri'nde adaylar canlı performans sergileyecek

Bu yıl 96’ncısı düzenlenecek olan Oscar Ödülleri'nin adayları belli oldu. Los Angeles'ta düzenlenecek törenin sunuculuğunu yine ünlü talk şov sunucusu Jimmy Kimmel üstlenecek. Ödüller, Dolby Theatre'da gerçekleşen görkemli törenle 10 Mart 2024'te sahiplerini bulacak.
En iyi Orijinal Şarkı kategorisinde tüm şarkıların, Oscar gecesinde canlı bir şekilde seslendirileceği açıklandı.
Jon Batiste, Becky G, Billie Eilish ile Finneas O’Connell, Scott George, the Osage Singers ve Ryan Gosling ile Mark Ronson, aday gösterildikleri şarkıları sahnede seslendirecek.
İşte En iyi Orijinal Şarkı adayları:
“The Fire Inside” - Flamin’ Hot
“I’m Just Ken” - Barbie
“It Never Went Away” - American Symphony
“Wahzhazhe (A Song for My People” - “Killers of the Flower Moon
"What Was I Made For?" – Barbie
Christopher Nolan imzalı Oppenheimer filmi 13 adaylık ile zirveye yerleşirken Barbie filmi 8 adaylık elde etti. İki filmde En İyi Film kategorisinde aday gösterildi. Oscar tarihinde ilk kez aynı hafta sonu vizyona giren iki film, En İyi Film kategorisinde aday gösterildi. İki film de 21 Temmuz'da vizyona girmişti.
Emma Stone'un performansıyla adından söz ettiren Poor Things ( Zavallılar) filmi ise 11 adaylıkla Oppenheimer'ı takip etti.
İşte 96. Oscar Ödülleri'nin adayları...
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