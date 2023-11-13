Osmangazi Köprüsü girişindeki kaza trafiği kilitledi

Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.



İhbar üzerine adrese itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için trafikte kontrollü geçişleri sağladı.



Araçların kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü.