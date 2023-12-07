Osmangazi Köprüsü’ne yoğun sis

İzmit Körfezi’nde İstanbul-İzmir otoyolunun önemli geçişlerinden Osmangazi Köprüsü’nde sis ve sağanak etkisini gösterdi.



Bölgede öğle saatlerinde görülen sis, yoğunluğunu artırdı.



Sis ve hafif sağanak nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı Osmangazi Köprüsü’nü kullanan sürücülere dikkatli seyretmeleri konusunda trafik işaretçileriyle uyarıda bulunuldu.



Polis ekipleri de kontrol noktalarında sürücüleri takip mesafelerini korumaları konusunda ikaz etti.