Osmangazi Köprüsü’ne yoğun sis

İstanbul-İzmir otoyolunun önemli geçiş noktalarından Osmangazi Köprüsü’nde etkisini artıran sis, otoyolda görüş mesafesini düşürdü.

Osmangazi Köprüsü’ne yoğun sis

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

İzmit Körfezi’nde İstanbul-İzmir otoyolunun önemli geçişlerinden Osmangazi Köprüsü’nde sis ve sağanak etkisini gösterdi.

Bölgede öğle saatlerinde görülen sis, yoğunluğunu artırdı.

Sis ve hafif sağanak nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı Osmangazi Köprüsü’nü kullanan sürücülere dikkatli seyretmeleri konusunda trafik işaretçileriyle uyarıda bulunuldu.

Polis ekipleri de kontrol noktalarında sürücüleri takip mesafelerini korumaları konusunda ikaz etti.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...