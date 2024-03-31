Osmaniye Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Osmaniye Yerel Seçim Sonucu ve YSK İlçe ilçe Oy Sonuçları Son Dakika

Osmaniye Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2024 Osmaniye seçim sonuçları, Osmaniye ilçe ilçe seçim sonuçları, canlı seçim sonuçları ve hangi ilçede hangi partinin adayı önde gibi Osmaniye seçim gündemiyle ilgili tüm gelişmeler anlık ve canlı olarak secim.ntv.com.tr adresinden takip edilebilecek.

31 Mart 2024 Osmaniye yerel seçim sonuçları ve oy oranları anlık NTV Haber seçim canlı izle sayfasında olacak.



Saat 22:32 itibarıyla sonuçlar;



MHP adayı İBRAHİM ÇENET %39.98 oy ile 1. sırada.



İYİ PARTİ'den ALPASLAN KOCA ise %24.51oy oranı ile 2. durumda yarışa devam ediyor.



CHP adayı SERKAN KARAYİĞİT de %22.20 oy oranı ile 3. sırada yer alıyor.



Osmaniye İLÇE İLÇE 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?

31 Mart 2024 Osmaniye seçim sonuçları, Osmaniye ilçe ilçe seçim sonuçları, canlı seçim haritası, 2024 seçimlerine ilişkin son dakika gelişmeleri, parti ve belediye başkan adayları seçim sonuçları secim.ntv.com.tr sayfasından anlık olarak takip edilebilecek.

Öte yandan NTV sosyal medya hesaplarından Osmaniye YSK seçim sonuçları anlık olarak dakika dakika paylaşılacak.