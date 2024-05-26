Osmaniye'de 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobillerin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Osmaniye'de 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Kadirli- karayolu üzerinde Vayvaylı köyü civarında aynı istikamete seyir halinde olan ve sürücüleri henüz tespit edilemeyen 2 otomobil çarpıştı.

Otomobillerden biri hurdaya dönerken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada her 2 otomobilde bulunan kişiler itfaiyenin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde kazaya karışan otomobilde bulunan Mehmet Işıklar ve Serkan Kaya'nın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, Furkan ve Kevser Gök yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alınırken, hayatını kaybedenlerin cenazesi yapılan incelemenin ardından Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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