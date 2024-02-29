Osmaniye'de aile katliamı: 2 ölü, 3 yaralı

Osmaniye'de aile arasındaki arazi anlaşmazlığı kanlı bitti.

Gebeli Mahallesi 3518 Sokak'ta saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayda, aralarında uzun süredir arazi anlaşmazlığı olan Erol Öztürk ile ağabeyi Yusuf Öztürk tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Erol Öztürk, av tüfeğiyle ağabeyi ile ailesine ateş açtı.

İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.