Osmaniye'de orman yangını

Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki orman yangını ikinci gününde devam ediyor. Alevlerin sarp arazide olması müdahaleyi güçleştiriyor.

Osmaniye'de orman yangını

'nin Düziçi ilçesi Düldül Dağı eteğinde dün öğle saatlerinde ormanlık alana yıldırım isabet etmesi sonucu çıktı.

Çevredeki vatandaşların yükselen dumanları fark edip haber vermesi üzerine bölgeye Düziçi Orman İşletme Şefliği'ne bağlı arazözler ve ekipler sevk edildi.

Osmaniye'de orman yangını - 1

Ekiplerin, sarp arazi yapısı nedeniyle karadan ulaşmakta güçlük çektiği alevlere dün akşam saatlerine kadar havadan 2 helikopter müdahale etti.

Dün havanın kararması üzerine müdahalenin ara verildiği yangın bugün de etkisini sürdürürken, havanın aydınlanmasıyla havadan müdahale yeniden başladı.

Öte yandan, yangının sarp arazide olması müdahaleyi zorlaştırırken, ekiplerin karadan bölgeye ulaşma çalışmaları sürüyor.

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