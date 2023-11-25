Osmaniye'de otomobil dere yatağına düştü: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, Düziçi ilçesi Kuşçu köyü mevkiinde meydana geldi. Yunus Emre Ö. (22) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı ve 30 metrelik köprüden dere yatağına düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri kaza yerine sevk edildi. Kazada Şerife Pak (57) hayatını kaybederken, sürücü Yunus Emre Ö. ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi daha yaralandı.

Sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Jandarma kaza sonrası inceleme başlattı.