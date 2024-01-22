Osmaniye’de tekstil fabrikasında yangın: 4 işçi hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine bölgeye çevredeki ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, fabrikanın depo bölümlerine ulaşmadan, 4 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.



Dumandan etkilenen 4 işçi, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.



Soğutma çalışmaları devam eden yangınla ilgili inceleme başlatıldı.