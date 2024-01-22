Osmaniye’de tekstil fabrikasında yangın: 4 işçi hastaneye kaldırıldı

Osmaniye Organizae Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikada yangın çıktı.
Toprakkale ilçesinde bulunan OSB’de, 40 kişinin çalıştığı tekstil fabrikasının, makine bölümündeki yangın saat 04.00 sıralarında başladı.
İhbar üzerine bölgeye çevredeki ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, fabrikanın depo bölümlerine ulaşmadan, 4 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Dumandan etkilenen 4 işçi, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Soğutma çalışmaları devam eden yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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