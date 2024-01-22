Osmaniye’de tekstil fabrikasında yangın: 4 işçi hastaneye kaldırıldı

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir tekstil fabrikasında sabaha karşı yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 4 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangında, dumandan etkilenen 4 işçi, hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye’de tekstil fabrikasında yangın: 4 işçi hastaneye kaldırıldı

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

Organizae Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikada yangın çıktı.

Toprakkale ilçesinde bulunan OSB’de, 40 kişinin çalıştığı tekstil fabrikasının, makine bölümündeki yangın saat 04.00 sıralarında başladı.

Osmaniye’de tekstil fabrikasında yangın: 4 işçi hastaneye kaldırıldı - 1

İhbar üzerine bölgeye çevredeki ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. , fabrikanın depo bölümlerine ulaşmadan, 4 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Dumandan etkilenen 4 işçi, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Soğutma çalışmaları devam eden yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...