Osmaniye'deki bıçaklı kavga: 3 yaralı

Atatürk ve Demokrasi Meydanı'nda çay içen gruptakiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan tartışma, kavgaya dönüştü.



Kavgada H.K, H.K. ve A.K. çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.



Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Durumunun ağır olduğu öğrenilen H.K, Adana'daki Seyhan Devlet Hastanesine sevk edildi.



Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.