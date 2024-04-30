Son depremler 30 Nisan: Ne zaman ve nerede deprem oldu? AFAD depremler listesi

Son depremler listesi gün içerisinde güncellenmeye devam ediyor. Türkiye'nin birçok farklı bölgesinde oturan vatandaşlar, yaşadıkları şehirlerde gün içerisinde titreşimler ve sarsıntılar hissedebiliyor. Yaşadıkları sarsıntının deprem mi yoksa küçük bir titreşim mi olduğu ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, deprem mi oldu? En son nerede, ne zaman deprem oldu? İşte 30 Nisan tarihli AFAD son depremler listesi...



30 NİSAN SON DEPREMLER LİSTESİ

