Son depremler 30 Nisan: Ne zaman ve nerede deprem oldu? AFAD depremler listesi

Deprem mi oldu? Sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Yaşadıkları illerde sarsıntı hisseden vatandaşlar anlık olarak güncellenen son depremler verilerini araştırıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından son depremler verileri dakika dakika güncellenmeye devam ediyor. Peki, deprem mi oldu? En son nerede, ne zaman deprem oldu? İşte 30 Nisan tarihli son depremler.

Son depremler 30 Nisan: Ne zaman ve nerede deprem oldu? AFAD depremler listesi

Son depremler listesi gün içerisinde güncellenmeye devam ediyor. 'nin birçok farklı bölgesinde oturan vatandaşlar, yaşadıkları şehirlerde gün içerisinde titreşimler ve sarsıntılar hissedebiliyor. Yaşadıkları sarsıntının deprem mi yoksa küçük bir titreşim mi olduğu ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, deprem mi oldu? En son nerede, ne zaman deprem oldu? İşte 30 Nisan tarihli AFAD son depremler listesi...

30 NİSAN LİSTESİ

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