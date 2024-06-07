ÖSYM Başkanı açıkladı: Soru kitapçıklarının kilitleri Ankara'da açılıyor

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, İletişim Platformu'nun düzenlediği 'İletişim Buluşmaları' etkinliğine katıldı. Ersoy, ÖSYM'nin sınav uygulamaları ve 8-9 Haziran'da yapılacak 2024 YKS hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ersoy, "Bu sene, 13 milyon dolayında aday için 60'a yakın sınav yapıyoruz. Dünyada bu kapsamda yüksek güvenlikli şekilde bu çeşitlilikte sınav ve yerleştirme yapan başka bir kurum yok. Dünyada güvenlik ölçeğinde bir numaralı kuruluşuz" diye konuştu.



Ersoy, 8 Haziran Cumartesi 10.15'te başlayacak Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 3 milyon 120 bin 878, 9 Haziran Pazar 10.15'te başlayacak Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) 2 milyon 19 bin 709 ve aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek son oturum Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise 233 bin 389 adayın katılacağını belirtti.

Ersoy, YKS oturumları için 5,5 milyona yakın soru kitapçığı basıldığını, bu kadar geniş kapsamlı sınavın, devasa süreçleri gerektirdiğini kaydetti.

YKS'de engelli adayların olacağını belirten Ersoy, bu yıl yapılan düzenlemeyle okuyucu veya işaretleyici yardımı alan engelli adayların tamamına 30 dakika ek süre verilmesinin kararlaştırıldığını aktardı.

Ersoy, "TYT'ye toplam 12 bin 848, AYT'ye 8 bin 334, YDT'ye ise 1032 engelli aday katılacak. TYT oturumunda 1911 okuyucu-işaretleyici, AYT'de 1140 okuyucu-işaretleyici, YDT'de ise 76 okuyucu-işaretleyici görev alacak" dedi.