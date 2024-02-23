Otelde yangın paniği: 1 kişi camdan atlayıp ağır yaralandı

Tokat’ta bir otelde yangın paniği yaşandı. Otelin üçüncü katındaki bir odada başlayan yangın nedeniyle panikleyen Umut Muzaffer Gezen isimli kişi, pencereden atladı. Gezen, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Otelde yangın paniği: 1 kişi camdan atlayıp ağır yaralandı

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’ta bir otel odasında çıkan yangın sırasında camdan atlayarak ağır yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Yeni Mahalle’deki bir otelin üçüncü katındaki bir odada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Otelde yangın paniği: 1 kişi camdan atlayıp ağır yaralandı - 1

sırasında odada bulunan Umut Muzaffer Gezen, panikleyerek camdan atladı. Ağır yaralanan Gezen, sağlık ekibince Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İtfaiye ekibi tarafından büyümeden söndürülen yangında odada hasar oluştu.

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